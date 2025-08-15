Ferragosto amaro per una tartaruga Caretta caretta trovata senza vita a Marinella

Lo stupore iniziale per l’avvistamento di un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta si è ben presto tramutato in amarezza nel pomeriggio di oggi, Ferragosto, a Marinella di Sarzana. Intorno alle 16.00, alcuni bagnanti della spiaggia Oasi hanno notato l’animale galleggiare a pelo d’acqua. Attirati dalla presenza insolita, in molti si sono avvicinati incuriositi ma ben presto è apparso chiaro che la tartaruga non era più in vita. I bagnini sono quindi intervenuti recuperando la carcassa e adagiandola su un pattino, in attesa dell’arrivo della Capitaneria di Porto. Il ritrovamento odierno arriva nel pieno di un’estate eccezionale per le tartarughe marine lungo le coste liguri, con diverse nidificazioni registrate un po’ ovunque. Tra queste, la prima schiusa avvenuta proprio ieri a Sestri Levante. E’ invece attesa per i prossimi giorni la nascita dei piccoli esemplari del nido scoperto a inizio luglio nei pressi del bagno Odessa sempre a Marinella.

