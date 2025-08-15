COMMENTA
Lettere/ "Spiagge delle Saline, wc per i cani dove poi giocano i bambini"

Lettere/ “Spiagge delle Saline, wc per i cani dove poi giocano i bambini”

Da L.M. Mondelli

Leggo un articolo sulla spiaggia delle Saline che dovrebbe essere tenuta sotto controllo per evitare pericolosi inconvenienti igienici. Osservazione apprezzabilissima. Ma vorrei aggiungere che esiste un altro problema collegato a quanto sostenuto nell’articolo di cui sopra:  basta passare nelle prime ore del mattino o in tarda serata per vedere diversi cani, liberati dai loro padroni, che corrono su e giù per la spiaggia dove, povere bestie  inconsapevoli, se va  bene almeno la vescica se la svuotano tutti. E durante il giorno arrivano i bagnanti che posizionano su quella sabbia  asciugamani e stuoie, borse con alimenti, effetti personali ecc. Per non parlare dei bambini che giocano con palette e secchielli. È questa la spiaggia che offriamo ai turisti?

