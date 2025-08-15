Moneglia e Casarza: incidenti, due in codice rosso al San Martino

Poco prima delle 18 incidente a Moneglia lungo la via Aurelia e un 49enne traumatizzato agli arti. Con il medico del 118 è intervenuta la locale Croce Azzurra e “India” con infermiere a bordo. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto intervento del policlinico San Martino. I carabinieri sul post per ricostruire dinamica e caude dell’incidente ed accerare le responsabilità.

In precedenza a Dasarza, lungo la via aurelia era stato un motociclista cinquantenne ad essere soccorso dai militi della Croce Verde e trasportato con traumi agli arti e in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elicottero Drago.

