Nursing Up: “Caldo infernale all’ospedale San Bartolomeo, una vergogna che si ripete ogni estate”

“Al San Bartolomeo di Sarzana non si cura solo la malattia, si combatte anche contro il caldo infernale. Nei reparti si superano i 32°C, e i pazienti, già debilitati, si ritrovano a respirare aria calda e stagnante. È una vergogna che si ripete ogni estate, puntuale come le ferie di Ferragosto, e che la Direzione sembra ignorare da anni”. Parole che arrivano dal sindacato Nursing Up attraverso una nota diramata ieri. “Il sistema di climatizzazione non funziona, e non è una novità. Nonostante decine di segnalazioni, incontri, e richieste scritte da parte del personale, nessuno ha mai preso provvedimenti concreti. Il risultato? Reparti che diventano forni, personale stremato, e malati messi in pericolo – proseguono da Nursing Up -. Il 13 agosto, una donna è collassata mentre si recava in bagno, vinta dal calore opprimente. Nei reparti, i pazienti febbrili non riescono nemmeno a ‘sfebbrare’, perché la temperatura corporea si avvicina a quella ambientale, impedendo ogni raffreddamento naturale del corpo”.

“Questa è una situazione disumana – affermano ancora da Nursing Up -. Non stiamo parlando di un disagio temporaneo, ma di un rischio concreto per la vita delle persone. È scandaloso che nel 2025 un ospedale italiano costringa malati e operatori a lavorare e vivere in queste condizioni. Ogni estate, le stesse promesse, le stesse giustificazioni, e lo stesso nulla di fatto”.

Il sindacato chiede “un intervento immediato e definitivo, con la sostituzione dell’intero impianto di climatizzazione”, e avverte: “Se nei prossimi giorni non arriveranno soluzioni reali, ci rivolgeremo alle autorità sanitarie regionali e nazionali, e porteremo il caso sui tavoli di Ministero e stampa nazionale. Non resteremo a guardare mentre pazienti e colleghi vengono abbandonati alla canicola”.

