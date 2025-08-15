Porta a porta, Sea-s: “Cartellini gialli per le errate esposizioni. Differenziata al 70%, in un mese risparmio di 80mila euro”

Savona. “Le recenti notizie apparse sugli organi di stampa sono solo parzialmente coerenti con l’operato della Società. L’incarico di un consulente è coerente con le dinamiche di efficientamento dei processi e delle procedure interne che coinvolgono le varie funzioni azindali ed ha la finalità di apportare ulteriore know how alla ex struttura direzionale di ATA ora Sea-S”. Così l’amministratore delegato di Sea-s interviene ancora una volta per fare il punto sul nuovo sistema di raccolta differenziata e rispondere alle polemiche.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi – aggiunge Valle – “attualmente stiamo apportando le dovute correzioni ai turni ed ai percorsi di raccolta, in certuni casi con non poca difficoltà ma al contempo con un costante grado di miglioramento. Sono stati rinforzati i turni del mattino per ovviare il più possibile ai mancati ritiri della notte ed il Socio Industriale è impegnato nel sostenere Sea-S in questo senso”.

