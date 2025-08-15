Portofino: il Festival della politica cambia sede

Il Festival della politica, organizzato dall’Associazione Culturale “Isaiah Berlin” con Regione Liguria, Università di Genova e Comune di Portofino, da Santa Margherita Ligure si sposta a Portofino, nel Teatrino Comunale. mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.
Il tema di quest’anno è “Europa, America – il difficile rapporto”. Durante la manifestazione verranno consegnati il Premio Ansaldo a Michele Brambilla direttore de Il Secolo XIX e il Premio Isaiah Berlin per la saggistica politica a Francesco Perfetti, presidente della Giunta Storica Nazionale. Animerà le serate il Maestro Claudio D’Antoni (pianoforte).