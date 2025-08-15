Rapallo: lo “sbarazzo” di Ferragosto va a gonfie vele

Lo “sbarazzo” di ferragosto a Rapallo va a gonfie vele. La merce esposta all’esterno, invita i possibili clienti ad entrare e scoprire altri capi di vestiario, altre calzature, altre lenzuola. E ricordiamo che siamo anche agli sgoccioli con i saldi estivi che terminano lunedì 18 ed è quindi possibile trovare ciò che si desidera a prezzi scontati. Tra la merce esposta all’esterno di un negozio di frutta e verdura (che con lo sbarazzo non ha nulla a che fare) anche un cestino di porcini nostrani (grazie all’accqua di luglio).

