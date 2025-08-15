Rapallo: oca cinese inseguita da cani, salvata da Sergio Rapuzzi

Un’oca cinese rincorsa a Rapallo da un gruppo di cani, terrorizzata, è riuscita a trovare un rifugio nell’area Iren prospicente il Golf. Fortuna ha voluto che, ad assistere alla scena, fosse presente e intervenisse un autentico esperto: il veterinario Sergio Rapuzzi, tra l’altro responsabile regionale del dipartimento benessere animale di Forza Italia. L’oca è munita di un anello con identificativo ormai illeggibile. In atteda di capire se ha dei proprietari da cui è scappata e di trovarle un’adeguata sistemazione, il dottor Rapuzzi l’ha adottata inserendola nel suo giardino dove alloggiano numerosi animali: asinelli, oche, galline, gatti. Un piccolo zoo che ha accolto benissimo la nuova arrivata.

» leggi tutto su www.levantenews.it