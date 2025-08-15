Savona, spiaggia dello Scaletto gremita per il Grande Ferragosto

Savona. Nemmeno il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città verso le 19.30, e che ha scompaginato a molti il piano della serata, è riuscito a rovinare il Grande Ferragosto allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci. Risultato: Grande Ferragosto batte maltempo 3-0.

Chi c’era si sarà fatto una scaletta di preferenze sui vari momenti dello spettacolo, introdotto da Sandro Chiaramonti, gli altri potranno vederlo su www.tgevents.it. Tra i ricordi più belli finiranno certamente le immagini dall’alto realizzate con il drone da Massimo Fornasier.

