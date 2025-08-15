Sicurezza, Pd Albenga: “Sindaci costretti a far fronte a emergeneze con strumenti insufficienti, lasciati soli dal Governo”

Albenga. “La situazione sociale nelle città italiane sta raggiungendo livelli di criticità che non possono più essere ignorati. I sindaci, chiamati ogni giorno a garantire sicurezza, coesione e servizi essenziali, sono stati lasciati soli dal Governo centrale, costretti a fronteggiare emergenze crescenti con strumenti del tutto insufficienti. La sola polizia locale non può reggere il peso di una crisi che richiederebbe un intervento strutturato e coordinato da parte dello Stato”. Dichiara la sezione ingauna del Partito Democratico.

“L’ordine pubblico era stato annunciato come priorità assoluta – proseguono -, ma si è rivelato l’ennesimo slogan. A fronte di una crescente tensione sociale, il Governo si limita a rincorrere i comunicati stampa, evitando ogni assunzione di responsabilità”.

