COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Tentativo di effrazione all’ospedale di Albenga: danneggiate le porte di entrata, intervento dei carabinieri

Tentativo di effrazione all’ospedale di Albenga: danneggiate le porte di entrata, intervento dei carabinieri

Ospedale Albenga

Albenga. Nella prime ore di questa mattina il personale di vigilanza dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga ha assistito ad un tentativo di effrazione e al danneggiamento della vetrata della porta di ingresso e di alcune porte adiacenti ed ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

Immediato l’intervento del Nucleo Operativo Radio mobile di Albenga la cui stazione è collocata nelle vicinanze dell’Ospedale. I carabinieri hanno provveduto a fermare il soggetto che ha effettuato l’effrazione.

» leggi tutto su www.ivg.it