Turismo: benvenuti stranieri, salvate una stagione in altalena

Ferragosto, apice della stagione. Strutture ricettive piene al 98 per cento o paurose diserzioni? I dati spesso si contraddicono. C’è addirittura chi li fornisce in largo anticipo. Le statistiche più attendibili saranno quelle di Regione Liguria. Ma c’è da chiedersi se tengono conto delle effettive presenze nelle case-vacanza (alcune non espongono neppure il codice di riferimento e sembra che nessuno le controlli). E in particolare quelle sulle imbarcazioni. Unica certezza l’aumento dei turisti stranieri, attratti da ambiente, enogastronomia, prezzi.

» leggi tutto su www.levantenews.it