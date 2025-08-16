A Borghetto rifiuti, degrado e atti vandalici nelle spiagge libere, il sindaco: “Aumentarle? Bisognerebbe abolirle”

Borghetto Santo Spirito. “Purtroppo, ogni anno, aumenta la presa d’atto che non vi sia né la cultura né la maturità per continuare a consentire la libera fruizione di un bene demaniale pubblico che dovrebbe essere di tutti ma diventa appannaggio di pochi. Situazioni come quelle che si sono verificate la notte di ferragosto, che peraltro sono solo la punta dell’iceberg, testimoniano che il problema va sempre più peggiorando. Solo grazie al presidio di alcuni concessionari e all’intervento delle Forze dell’Ordine, la situazione non è degenerata nella zona di Molo Rosa dei Venti. Ma la mattina dopo vi è la conta dei danni. Cumuli di spazzatura ovunque, degrado e conseguenze di piccoli e grandi atti di vandalismo sia verso il patrimonio pubblico che quello privato”. Lo dichiara il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa.

“Capisco perfettamente il mio collega e amico Marco Melgrati, sindaco di Alassio, quando dice che chiederà alla Regione di abolire una spiaggia libera che gli crea quotidiani problemi di ordine pubblico – prosegue -. Le varie associazioni che promuovono, invece, l’abolizione totale delle concessioni demaniali sono completamente avulse dalla realtà. Infatti, per le persone normali, la fruizione delle spiagge libere è sempre più difficile e limitata”.

