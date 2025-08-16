Antonio Candela torna allo Spezia: alla corte di D’Angelo un nuovo fante, che ha salvato un gol su Yamal

È nato il 27 aprile del 2000 Antonio Candela, che nemmeno diciottenne, nel 2018, lasciava casa dopo aver solo annusato la maglia della prima squadra dello Spezia. Aveva esordito in Coppa Italia in quella stagione, nel 3-0 contro la Reggiana del 5 agosto precedente, subentrando a Pippo De Col per gli ultimi cinque minuti scarsi della partita. Sembrava l’inizio del percorso di un altro fante di Spezia con la maglia bianca, ma nel gennaio successivo un’offerta importantissima del Genoa aveva spezzato il sogno. Antonio Candela, cresciuto tra Sarzana e Bragarina, lasciava così quello Spezia dove ora, a venticinque anni, torna per esserne grande protagonista.

Pochi minuti fa il club ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto (automatico alla prima presenza che farà nel 2026 a cifre peraltro molto vantaggiose per lo Spezia che lo vendette al Genoa sette anni fa per oltre 800mila euro) del nuovo esterno destro a disposizione di Luca D’Angelo, che dopo Vignali e Cassata potrà contare su un altro ‘fante’ nato e cresciuto alle porte del Picco. Che torna allo Spezia profondamente cambiato, forte di un bagaglio di esperienza molto importante, che lo ha visto protagonista anche in Serie A. Dopo il club rossoblu, che di fatto lo ha acquistato senza mai farlo debuttare in prima squadra, Candela si è fatto strada tra diversi prestiti in Serie C. Il Trapani prima, poi l’Olbia, la Pergolettese e il Cesena, dove convince il Venezia ad acquistarlo a titolo definitivo dal Genoa per poco meno di un milione di euro.

