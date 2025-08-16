Asl4: il polverone sull’accorpamento, occasione per “parlarsi addosso”

Di accorpamento dell’Asl4 all’Asl3 non si parla più (ma è un argomento ciclico come quello della riapertura del tribunale a Chiavari). Una politica aveva addirittura parlato di chiusura (?), forse per convincere i suoi elettori a protestare contro la Regione. Gli unici a dare una lettura corretta sono stati Diego Pistacchi e Marco Conte. Levante News ha ipotizzato si parlasse di un’eventuale accorpamento della sola direzione, indicando che forse questo poteva essere l’inizio di un miglioramento concreto dei servizi offerti agli utenti. A preoccupare, a seguito di un’ipotesi non sostenuta da documenti ufficiali, è il polverone che ne è nato con comunicazioni basate sul nulla da parte di numerosi politici. E’ solo un esempio cui vale la pena riflettere, (m.m.).

