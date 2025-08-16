Chiavari, accampamento abusivo in spiaggia: interviene la polizia locale

Chiavari. Accampamento abusivo in spiaggia a Chiavari, interviene la polizia locale in collaborazione con la capitaneria di porto. La notizia risale a oggi, sabato 16 agosto, e rispecchia la fotografia di situazioni che si verificano anche in altre parti della Liguria.

“Questa mattina, durante i consueti controlli del territorio, la polizia locale di Chiavari è intervenuta tempestivamente per un gruppo di persone che si erano accampate nella spiaggia del porto con alcune piccole tende da campeggio, chiedendo la rimozione immediata e informando contestualmente la capitaneria di porto” ha dichiarato il sindaco di Chiavari, Federico Messuti.

