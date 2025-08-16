Chiavari: controlli in spiaggia, interviene la Polizia Locale

Dall’ufficio stampa Comune di Chiavari

“Questa mattina, durante i consueti controlli del territorio, la Polizia Locale di Chiavari è intervenuta tempestivamente per un gruppo di persone che si erano accampate nella spiaggia del Porto con alcune piccole tende da campeggio, chiedendo la rimozione immediata e informando contestualmente la Capitaneria di Porto – dichiara il sindaco, Federico Messuti – L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra Polizia Locale con tutte le forze dell’ordine, alle quali continueremo a richiedere supporto soprattutto nelle fasce orarie in cui il servizio della Polizia Locale non è attivo. Un lavoro di squadra che garantisce un controllo puntuale e costante delle nostre spiagge cittadine, a tutela del decoro e della sicurezza dell’arenile”.

