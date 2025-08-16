Cisano sul Neva, tra i protagonisti della terza edizione della rassegna “Teatro in piazza” anche gli alunni del Giordano Bruno di Albenga

Cisano sul Neva. Da mercoledì 20 agosto a venerdì 29 agosto, alle 21, nella suggestiva piazza IV Novembre, antistante la parrocchia di Santa Maria Maddalena, torna puntuale la rassegna “Teatro in piazza”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva. Ad inaugurare la terza edizione sarà la Compagnia “Il Cerchio Magico” che metterà in scena lo spettacolo “Francesco, la donna, il lupo e altre creature” di Patrizia Pasqui con la regia di Enrico Aretusi. La neonata Compagnia, formata da dieci attori che hanno maturato esperienza pluricennale nel background teatrale della provincia di Savona e del territorio genovese, mette in scena uno spettacolo che ha debuttato a metà degli anni ‘90 al Teatro della Tosse di Genova con il titolo “La Giullarata Sacra” interpretato da Mario Spallino e Giampiero Alloisio. Nel ‘96 nasce l’attuale versione arricchita dalle canzoni di Roberto Leoncino.

Narra la storia di San Francesco D’Assisi usando la tecnica del teatro-canzone, inventato da Gaber e Luporini, coi quali Pasqui e Spallino hanno collaborato per anni. Lo spettacolo diverte, emoziona e sorprende gli spettatori che scoprono, così, la sconcertante attualità degli insegnamenti di San Francesco.

