Due concerti d’organo a Bolano e Bonassola

L’associazione musicale “César Franck”, organizzatrice della rassegna di musiche per organo “Il suono del tempo”, ha reso noto che nei giorni di oggi e di domani il programma 2025 prevede lo svolgimento di due concerti. Il primo avrà luogo domani sera, domenica 17 agosto, nel borgo di Bolano, in una forma originale. Dopo infatti una prima parte del concerto, fissata per le 20 nell’oratorio dei Santi Antonio e Rocco, le persone presenti sono invitate ad una passeggiata alla scoperta del territorio, con sosta e degustazione gratuita dei prodotti locali a cura delle aziende agricole. Infine, nella pieve di Santa Maria Assunta, si terrà la seconda parte del concerto, sempre con l’organista Omar Caputi. Lunedì sera, con appuntamento alle 21.15, il concerto si terrà nella chiesa di San Giorgio presso Bonassola. Suonerà all’organo Andrea Trovato, con brani canori del soprano Silvia Martinelli. La direzione artistica è affidata al maestro ferruccio Bartoletti. Tutti sono invitati. I concerti della rassegna “Il suono del tempo” sono tutti ad ingresso libero.

