Femminicidio alla Foce: l’ex marito si avvale della facoltà di non rispondere. Attesa l’autopsia sul corpo della vittima

Umberto Efeso, accusato dell’omicidio della moglie Tiziana Vinci, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con il gip Tiziana Lottini, che si è riservata la decisione sulla convalida dell’arresto. La difesa, guidata dall’avvocato Andrea Buondonno, contesta il fermo e l’aggravante della premeditazione, sostenendo che l’imputato si è costituito e ha fatto ritrovare il coltello. Secondo quanto riferito dai legali, Efeso ha dichiarato di essersi strappato il braccialetto elettronico dopo l’omicidio e durante la fuga, e di essersi puntato il coltello alla gola senza però trovare il coraggio di togliersi la vita. La difesa si prepara a chiedere una perizia psichiatrica. La vicenda include anche un approfondimento sul funzionamento del braccialetto elettronico, che il 57enne aveva già segnalato ai Carabinieri per malfunzionamento. Da accertare il motivo per il quale la vittima non indossasse il rilevatore. Nei prossimi giorni si terrà l’autopsia che potrà chiarire se la vittima abbia tentato di difendersi o di fuggire.

