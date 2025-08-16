Genoa, sorriso per Vieira: “Dimostrato di essere ambiziosi”

Genova. Era una primissima tappa importante per il Genoa: una serata di coppa davanti al proprio pubblico per aprire ufficialmente la stagione 2025/2026. L’obiettivo era chiaro: partire bene, vincendo e convincendo con la spinta del popolo genoano che ha risposto presente ancora volta. Così hanno fatto i rossoblù che hanno regolato il Vicenza per 3-0.

“Sono molto soddisfatto della partita che abbiamo fatto – ha dichiarato mister Patrick Vieira -. Il Vicenza ha fatto bene soprattutto nel primo tempo e noi non eravamo riusciti a creare tanto. Mi è piaciuto però lo spirito e la disciplina, dimostrando che eravamo meglio fisicamente e tatticamente dell’ultima partita che abbiamo fatto. Abbiamo giocatori che sono arrivati che hanno avuto un ruolo importante. Per fare gruppo c’è bisogno di uno spirito positivo e si è visto dall’anno scorso. Stanciu è un giocatore con esperienza e qualità. Mi porta la sua tranquillità e qualità tecnica, Aiuterà la squadra ad essere ancora più forte negli ultimi 30 metri. Carboni ha talento, c’è da lavorare fisicamente e vogliamo farlo crescere”.

