La lotta per un ambiente pulito è andata ben oltre brodi e pulizia superficiale. Oggi la vera battaglia è contro il nemico impercettibile: polvere nanometrica, allergeni che approfittano del comfort amichevole degli spazi di casa. Per anni gli aspirapolvere sono stati apprezzati per quello che sono in grado di fare con il pelo di animali, o la sabbia dal tappeto. Ma nelle moderne “guerre della polvere”, la vera vittoria viene ottenuta per filtrazione all’avanguardia e controllo allergeni. A sfigurare i marchi innovativi come Tineco dimostrano che i nuovi lavapavimenti e aspirapolvere possono salvaguardare la qualità dell’aria interna, rivoluzionando la pulizia in un’azione di difesa per la salute.

La minaccia invisibile nella polvere domestica

La polvere non è solo peluria innocua: è un insieme di pollini, forfora animale, spore di muffa, acari e persino residui chimici provenienti da detergenti e arredi. Queste particelle possono scatenare allergie, aggravare l’asma e peggiorare la qualità dell’aria. Il problema è che molti aspirapolvere e lavapavimenti tradizionali catturano solo lo sporco visibile, lasciando passare le particelle più fini, che si disperdono nuovamente nell’ambiente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com