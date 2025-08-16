I “Paesaggi sospesi” dello spezzino Guido Morelli in mostra a Lido di Camaiore

Lunedì 18 agosto 2025 alle 21.00 alla Galleria Europa di Lido di Camaiore (lungomare Europa 41) sarà inaugura “Paesaggi sospesi”, personale del pittore spezzino Guido Morelli. In esposizione un ciclo di dipinti a olio su tela realizzati tra il 2020 e il 2025. “Si tratta di raffinati lavori dall’impronta materica, nei quali sono raffigurati sintetici paesaggi naturali – leggiamo in una nota di presentazione della mostra -: questi ultimi non sono però evocazioni di luoghi reali, bensì composizioni in cui ciò che conta è la ricerca di una forma fondata su un gioco di rispondenze e su un equilibrio di spazi. Quella di Morelli è una pittura ‘mentale’, in cui è accentuata la dimensione della memoria: l’artista si concentra su un linguaggio psicologico del dipinto, allontanandosi dagli aspetti descrittivi e mirando a una pura fusione di cromatismi e luminosità”.

