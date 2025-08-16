Il 9 ad Artistico, il 7 passa a Verde (per ora) e Vlahovic con il 99: i nuovi numeri dello Spezia

Da Pio Esposito a Gabriele Artistico, l’attacco dello Spezia cambia volto e con esso anche il numero 9 cambia padrone. È l’ex Cosenza e Juve Stabia ad ereditare la maglia del bomber per eccellenza, già vestita durante tutto il pre-campionato. È questa la sostanziale novità nella numerazione dello Spezia per la stagione 2025-2026, che comincerà da lunedì con la partita contro la Sampdoria. Confermati i nuovi: il 15 per Andrea Cistana, il 26 di Matteo Onofri, il 34 di Christian Comotto e il 99 di Vanja Vlahovic, già vestito all’Atalanta lo scorso anno.

Fallou Sarr mantiene la 1, con Diego Mascardi con la 12, Matteo Leonardo con la 22 e Gian Marco Crespi con il 45, in attesa di partire. Gianluca Lapadula mantiene il 10, mentre la 7 passa da Salvatore Elia a Daniele Verde, almeno per ora. Prende il 46 giovane Matteo Lontani, il 14 Szymon Zurkowski, mentre restano liberi il 3 e il 4, maglie che potrebbero essere assegnate proprio oggi ad Antonio Candela, che sarà annunciato in giornata.

