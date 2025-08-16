In uscita “Sudamericana”, esordio musicale della pignonese Frida

Si chiama Sudamericana ed è il singolo che segna l’esordio musicale ufficiale di Frida, nome d’arte di Federica Barilari, di Pignone. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da lunedì 17 agosto. “Un brano che profuma di estate, libertà e passione, capace di trasportare l’ascoltatore su una spiaggia dorata tra i colori accesi del Sud America – leggiamo nella presentazione del brano -. Con un ritmo coinvolgente e un testo che parla di rinascita, leggerezza e desiderio di evasione, Sudamericana è molto più di una canzone estiva: è un invito a lasciarsi andare, a ballare, a vivere senza filtri. Ho un’amaca colorata come la mia anima… canta Frida, dipingendo immagini vivide che uniscono musica, natura e sensualità. Frida si presenta così al pubblico: con un’anima latina, una voce sincera e la voglia di condividere emozioni vere. Sudamericana è solo l’inizio di un viaggio musicale che promette sorprese e autenticità”.

