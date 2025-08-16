La denuncia di Hristov: “In Piazza Chiodo, mi sono entrati in auto e hanno preso tutto”

Un Ferragosto senza sorriso per il capitano dello Spezia Petko Hristov, che nella mattinata di ieri si è risvegliato con una sorpresa poco gradita, come da lui stesso denunciato sui social. Sceso per strada nelle zone di piazza Chiodo, dove il difensore aveva parcheggiato l’auto, ha trovato il mezzo aperto e completamente svuotato da ciò che aveva all’interno. Sparita una valigia piena di vestiti del figlio, oltre che degli occhiali e altri oggetti.

“Buongiorno a tutti! Così inizia la giornata in centro a Spezia”, ha scritto Hristov, postando la foto dell’auto svaligiata. “Entrati, hanno rubato tutto e sono andati via. Vorrei chiedere un favore… chiunque abbia visto qualcosa ieri o stanotte mi contatti in privato. Sarò molto contento di vedere la persona che ha fatto questo in giro con un paio dei miei occhiali e una valigia piena di vestiti per bambini. (Spero almeno che i vestiti stiano bene e siano serviti). Grazie mille”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com