Le prossime ore in Liguria promettono un mix di sole e qualche sorpresa instabile, come confermato dal bollettino Arpal. Le temperature sono destinate a scendere gradualmente a partire da domani, allineandosi finalmente alle medie stagionali entro metà settimana. Nonostante questo, l’allerta non è ancora finita, con il bollettino che segnala ancora un “moderato disagio fisiologico per caldo” sia per domenica che per lunedì. Insomma, l’ondata di calore non cesserà del tutto immediatamente, ma inizierà a perdere intensità.

Alla Spezia e nella zona C, in particolare, si attendono giornate di transizione. Domenica 17 agosto, il sole dominerà al mattino, lasciando spazio a qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Possibili rovesci o temporali isolati potrebbero fare capolino, anche se la probabilità di precipitazioni rimane bassa. Le temperature, pur calando, si manterranno su valori notevoli, con una massima di 33°C.

Lunedì 18 agosto, il mattino un potrebbe presentarsi sereno o poco nuvoloso e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, che potrebbe portare rovesci o temporali sui rilievi. Anche in questo caso, le temperature continueranno a diminuire, con una massima di 32°C a La Spezia.

L’affidabilità delle previsioni per i giorni successivi è al momento bassa è però attesa instabilità con possibili temporali fino a mercoledì, seguiti da un’alternanza di nuvole e possibili piogge. Solo giovedì le temperature torneranno a salire leggermente, per poi stabilizzarsi venerdì.

L’articolo La morsa del caldo comincerà ad attenuarsi a breve, ma il disagio fisiologico resta moderato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com