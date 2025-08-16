Madonna Bianca di Porto Venere, Atc potenzia il servizio

Domani, domenica 17 agosto, in occasione della tradizionale processione della Madonna Bianca di Porto Venere, Atc, come si legge sul sito dell’azienda del Tpl, ha previsto un potenziamento del servizio di linea dalla Spezia a Porto Venere con ulteriori transiti, oltre agli orari da libretto, da Migliarina direzione Porto Venere alle ore 19:15-19:30-20:00-20:15-20:45-21:00 (da Via Chiodo lato portici direzione Porto Venere alle 19:40-19:55-20:10-20:25-21:10). Sarà inoltre previsto un servizio navetta dalle Grazie a Porto Venere a partire dalle ore 18:00 con possibili variazioni legate all’afflusso di utenza e il Girobus del Cavo, attivo dalle 8 di mattina, il 17 agosto sarà prolungato sino alle 2 della notte.

“Da ordinanza del Comune di Porto Venere, alle ore 20.30 circa, sarà interrotto il transito di tutti i mezzi, per consentire lo svolgimento della processione – comunica ancora Atc -. Al termine della manifestazione, con riapertura presumibilmente alle 22:30 circa, ripartiranno i mezzi in direzione Le Grazie, La Spezia e Sarzana. Il capolinea di riferimento per la partenza sarà in prossimità della località Arenella”.

