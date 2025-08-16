Moneglia: pitbull aggredisce pastore tedesco, intervento dei carabinieri

A Moneglia un pitbull sarebbe scappato dal suo giardino e avrebbe assalito un pastore tedesco procurandogli profonde ferite e seminando il panico tra coloro che hanno assistito alla scena. Il grave episodio è avvenuto oggi pomeriggio sul Bracco tra i campeggi Oasi e Inter Europa ed ha coinvolto i due proprietari del pitbull e quelli dell altro cane custodito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Moneglia che hanno ascoltato i testimoni. Il pastore tedesco è stato portato a Sestri Levante nello studio veterinario nel tentativo di salvarlo.

