Multe: Finale è il primo Comune della provincia per incassi nel 2024, Pietra per i ricavi da sanzioni da velox

Savona. Finale Ligure con oltre un milione e mezzo di euro (1.632.614) è il Comune con l’introito maggiore per quanto riguarda le multe. Lo segue Savona con 1.156.338,32 e Spotorno con 843.539,13 euro (che si piazza terzo sommando ai 559.592,56 euro i 283.946,57 che incassa dalle multe per eccesso di velocità elevate dalla polizia municipale su strade di proprietà di un altro ente). Escludendo le violazioni ai limiti di velocità sul terzo gradino si trova Alassio con 790322,6 euro.

Sono i numeri che emergono dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) presenti sul sito del ministero dell’Interno.

» leggi tutto su www.ivg.it