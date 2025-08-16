Parole Ubikate in Mare: il 18 agosto a Savona Carlo Lucarelli presenta il libro “Almeno tu”

Savona. A Parole Ubikate in Mare, Carlo Lucarelli, scrittore noir tradotto in tutto il mondo e vincitore di numerosissimi premi, sarà protagonista di un incontro speciale. Conduttore RAI di programmi televisivi di grande successo come Blu notte e Lucarelliracconta, Lucarelli presenterà il suo nuovo libro “Almeno tu” in una serata dedicata agli appassionati di thriller e mistero.

Conduce Lorenzo Caviglia. “Almeno tu” racconta la vendetta di un uomo qualunque. Un thriller silenzioso, scorretto, crudele. “Questa notte l’ho sognata. Aveva due anni ed era così piccola, mi si arrampicava su una spalla come un topolino, rideva. Nel sogno avvicina la bocca al mio orecchio e il suo fiato caldo mi fa il solletico, ma quando sussurra ha una voce da grande. Dice: devi ammazzarli tutti”.

» leggi tutto su www.ivg.it