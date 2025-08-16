Recco: numeri civici, inserimento nell’archivio nazionale

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

La Giunta Gandolfo, ha approvato l’adesione alla “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (PDND), per l’aggiornamento di ANNCSU, l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. Si tratta dell’archivio informatizzato contenente gli stradari ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate.

Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune permesso dal Pnrr. Il Comune di Recco prevede di ottenere un finanziamento a fondo perduto di 9.506 euro , calcolato in base al numero di numeri civici da censire, compresi tra 3.500 e 9.000.

