Robert Platek investe ancora nel calcio e compra il Cracovia

Dopo l’esperienza allo Spezia, conclusa nel gennaio 2024, l’imprenditore statunitense Robert Platek torna a investire nel calcio europeo scegliendo la Polonia. Il manager, di origini polacche, ha infatti rilevato la maggioranza delle quote del KS Cracovia, storico club della Ekstraklasa. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà Elżbieta Filipiak, entrata come socia di minoranza, mentre l’attuale proprietà, Comarch SA, continuerà a sostenere la società come sponsor.

L’ufficialità è arrivata attraverso i canali del club: “Il 14 agosto 2025, Comarch SA ha siglato un accordo con una società controllata da Robert Platek, manager americano di origine polacca. Platek ha ottenuto uno dei suoi maggiori successi sportivi con il club portoghese Casa Pia, riportato nella massima serie dopo 83 anni”. Platek ha espresso grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova sfida: “Sono felice di aver concluso la trattativa e non vedo l’ora di assistere già alla prossima partita contro il Widzew. Il Cracovia è una società con una tradizione straordinaria e grandi potenzialità. Insieme alla famiglia Filipiak e con il sostegno di Comarch, punteremo ai massimi traguardi per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com