Tubo rotto a Staglieno, i tempi di ripristino per l’acqua e per la riapertura delle strade

Genova. Dopo la rottura di un grosso tubo della rete idrica Iren a Staglieno, tra via Bobbio e via Montaldo, restano diversi interrogativi. Quali sono i tempi di ripristino delle utenze rimaste senz’acqua? E quali sono i tempi di riapertura della strada, uno degli snodi principali di collegamento tra la circonvallazione a monte e la Val Bisagno?

Incrociando le informazioni che arrivano dalla protezione civile del Comune di Genova e da Iren, i tempi di ripristino di acqua corrente e strade dipendono da quelli di riparazione del tubo rotto a Staglieno, una tubatura dell’acquedotto da 400 millimetri di diametro (acque bianche), già individuata e “aggredita” dagli operai di Ireti. In seconda battuta si dovrà procedere alla sistemazione del manto stradale, squarciato da una voragine in prossimità della falla.

