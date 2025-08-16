Turismo, Liguria protagonista in Brasile al Festival Na Praia di Brasilia

Liguria. La Liguria è una delle sei regioni italiane scelte per allestire le scenografie del Festival Na Praia di Brasilia, dedicato nel 2025 proprio all’Italia in occasione dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile. Il villaggio tematico, costruito sulle rive del Lago Paranoá, ospita da giugno a settembre un ricco programma di eventi e richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Con il turismo brasiliano in crescita (oltre 3 milioni di presenze lo scorso anno), Regione Liguria – tramite l’Agenzia “In Liguria” – ha colto l’occasione di questa vetrina per organizzare una missione promozionale di tre giorni tra São Paulo e Brasilia. In collaborazione con ENIT e con il supporto dell’Ambasciata d’Italia, l’iniziativa ha presentato a tour operator, media e comunità italodiscendente il fascino della Riviera Italiana e il valore del Turismo delle Radici, attraverso presentazioni mirate, racconti e assaggi delle specialità regionali preparate in loco.

