Una messa di suffragio per ricordare don Savoca

Martedì prossimo ricorre il primo anniversario della morte di don Giuseppe Savoca, avvenuta il 19 agosto dello scorso anno. Don Giuseppe era canonico della cattedrale della Spezia e per molti anni, sino alla morte, è stato responsabile della pagina diocesana del quotidiano cattolico Avvenire. Una Messa di suffragio sarà celebrata martedì alle 18 nella chiesa del Sacro Cuore, in via XX Settembre alla Spezia, dove negli ultimi anni aveva svolto le funzioni di amministratore parrocchiale. Presiederà il rito monsignor Orazio Lertora, vicario foraneo del Golfo e attuale amministratore della parrocchia. Tutti sono invitati.

