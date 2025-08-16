Una passeggiata rumorosa e una fiaccolata per Tiziana Vinci, vittima di femminicidio

Questo sabato sera è dedicato a Tiziana Vinci e a chi, come lei, ha perso la vita per mano di un uomo. Il mondo dell’associazionisimo e contro la violenza di genere già nei giorni scorsi non sono rimaste impassibili e hanno annunciato due iniziative distinte che si terranno, questa sera dalle 20 e dalle 21.30, a Sarzana e La Spezia.

In città Non una di meno e chi vorrà cogliere il loro appello in Piazza Ramiro Ginocchio con ritrovo alle 21.15 e partenza alle 21.30 il corteo proseguirà fino a Scalinata Fusco. Nell’appello, presente sui social, lanciato da Non una di meno si legge: “Siamo pervase di rabbia, dolore e sgomento. Non possiamo accettare che vivere o morire siano una questione di fortuna. Non staremo zittə. Per questo motivo abbiamo deciso di scendere per le strade, tuttə insieme, in una passeggiata rumorosa contro il femminicidio e la violenza. La Passeggiata Rumorosa è organizzata da Non Una di Meno La Spezia in risposta al femminicidio di Tiziana Vinci e per tutte le vittime di femminicidio.

Pertanto chiediamo alle realtà che parteciperanno alla passeggiata di mettersi in ascolto delle richieste dell’organizzazione: alle bandiere di sigle partitiche e sindacali preferiamo striscioni e cartelloni di contenuto contro la violenza di genere.Insieme siamo marea”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com