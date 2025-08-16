Val Bisagno, si rompe un tubo Iren: maxi allagamento a Staglieno, centinaia senz’acqua

Genova. Una grossa tubatura Iren è esplosa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, in Val Bisagno, all’altezza dell’intersezione tra via Bobbio e via Montaldo. La rottura del tubo, di grosse dimensione, ha provocato l’apertura di una voragine.

Diverse strade sono state chiuse al traffico, con viabilità modificata: largo Giardino chiuso, chiusa via Montaldo, traffico deviato verso Corso Montegrappa e via Burlando. Tunnel Staglieno in direzione mare chiuso temporaneamente, con traffico deviato sulla Piastra Genova Est per direzione Lungobisagno Istria – Via Mandoli – Cso De Stefanis. Via Bobbio direzione monte, chiusa temporaneamente, traffico deviato verso Ponte Spensley

