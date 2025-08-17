A settembre al Parco delle Mura la prima edizione del “Festival Dacico”

L’Associazione Culturale Romeno-Italiana Dacia La Spezia comunica che domenica 21 settembre 2025, al Parco delle Mura della Spezia, da Porta Isolabella, si terrà la prima edizione del Festival Dacico. “Un evento culturale dedicato alla valorizzazione delle radici storiche della civiltà dacica e al patrimonio culturale romeno, in dialogo con la comunità italiana”, spiegano i promotori. Tra le iniziative in programma ci saranno la parata del costume tradizionale, spettacoli di musica e danza popolare, rievocazioni storiche e mostre culturali, laboratori artigianali, gastronomia tradizionale e attività per famiglie. “Avremo inoltre il piacere di accogliere ospiti speciali direttamente dalla Romania – dicono ancora dall’associazione -: il gruppo storico Geto-Dacii di Iași, che porterà al festival scene di rievocazione, costumi storici e dimostrazioni culturali uniche”.

