Albenga, Perrone e Ciangherotti (FI) replicano a Raiko Radiuk: “Capolavoro di autocelebrazione e stoccate stantie”

Albenga. “Abbiamo letto la replica del consigliere Raiko Radiuk sulla questione dei cassonetti a Lusignano. Un capolavoro di autocelebrazione condito da qualche stoccata stantia all’opposizione. Nulla di nuovo: quando mancano le risposte, si cercano gli applausi”.

“Radiuk ci accusa di ‘fantasie’? Forse non si è accorto che a Lusignano non serve l’immaginazione: basta aprire le finestre per respirare l’odore nauseabondo dei bidoni e vedere i topi che banchettano sotto casa. Altro che invenzioni. Ci racconta che in piazza della Chiesa i cassonetti sono spariti, sostituiti da un bel risseu. Peccato che non siano stati eliminati: sono stati spostati davanti alle case di altre famiglie, trasformando un problema di decoro in un problema di salute pubblica. Radiuk lo chiama ‘riqualificazione’, noi lo chiamiamo scaricabarile firmato Radiuk”.

