Artistico con Di Serio, Cistana subito dentro e Candela dalla panchina: il possibile primo 11 di D’Angelo

Poco più di ventiquattr’ore all’esordio dello Spezia in stagione. C’è la Coppa Italia, come sempre il primo impegno stagionale per la squadra bianca, che esattamente tra sette giorni esordirà anche in campionato, nel derby contro la Carrarese. Una giornata di riflessioni, quella di oggi per Luca D’Angelo, che da settimane sta preparando il match dovendo già fare i conti con qualche acciaccato. Non ci sarà Sarr, ma nemmeno Vlahovic, oltre a Cassata e ai lungodegenti Bandinelli e Vignali. Ci sarà invece Antonio Candela, fresco di ritorno nel Golfo, ma solo dalla panchina.

Toccherà a Diego Mascardi in porta, pronto a guidare un’inedita difesa. Con capitan Hristov ci sarà Wisniewski a destra e l’esordio di Andrea Cistana sul centro-sinistra, come già provato nelle ultime amichevoli. Niente Mateju, dirottato a centrocampo sulla corsia di destra, parallelo ad Aurelio a sinistra, con Salvatore in regia al fianco di Nagy e di Candelari, che ha una grande chance per incidere dall’inizio, come successo un anno fa sempre in Coppa a Salerno. Zurkowski in panchina, pronto ad entrare, in mezzo o anche sull’esterno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com