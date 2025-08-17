Autostrade e controesodo, domenica da bollino rosso in Liguria: gli aggiornamenti sul traffico

Genova. Giornata da bollino rosso per il traffico sulle autostrade della Liguria nel weekend che segue Ferragosto e segna il primo vero controesodo dalle località di vacanza verso le grandi città.

Per quanto riguarda l’area di Genova, si prevede traffico molto intenso sulla A7 e sulla A26 in direzione nord, sulla A10 e sulla A12 in direzione del capoluogo e degli svincoli che portano verso Piemonte e Lombardia. Situazione critica in mattinata e in pomeriggio, con lieve miglioramento verso sera. E anche lunedì sarà bollino rosso secondo le previsioni di Autostrade, almeno fino al tardo pomeriggio.

