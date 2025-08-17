Brugnato inizia a prepararsi alle celebrazioni per i novecento anni della sua antica diocesi

Nel prossimo decennio, il 27 maggio 2033 – nel pieno di quello che sarà l’anno santo della Redenzione di Cristo – la città di Brugnato ricorderà i novecento anni di un evento decisivo nella sua storia: l’elevazione a diocesi della precedente abbazia dei monaci di san Colombano, ma forse anche più antica e risalente al periodo bizantino. Porta infatti la data del 27 maggio la bolla di papa Innocenzo II “Quemadmodum Sedes Apostolica” (“Dal momento che la sede apostolica”) che erigeva la diocesi, rendendola suffraganea dell’arcidiocesi di Genova e nominando primo vescovo l’abate in carica dell’abbazia di Brugnato, Ildebrando, dell’ordine dei Vallombrosani. Benché la bolla di papa Innocenzo II non ne faccia cenno, tra i protagonisti del percorso ecclesiastico che portò all’elevazione della precedente abbazia a sede diocesana ci fu un personaggio importante nella storia della Chiesa medievale: san Bernardo abate. Lo attesta uno studioso illustre della storia di Brugnato, l’abate Domenico Zolesi nel suo volume “Prospetto cronologico di alcune notizie riguardanti la città di Brugnato” , pubblicato nel 1844: “Dovendosi nel XII secolo dare dei vescovadi suffraganei all’arcivescovo metropolitano di Genova, anche per insinuazione dell’abate Bernardo di Chiaravalle la badia di Brugnato fu convertita in vescovado e l’abate Ildebrando fu creato primo vescovo”. I legami tra Bernardo e il papa di allora erano molto solidi, connessi anche all’azione del monaco di Chiaravalle per contrastare l’antipapa Anacelto. Tanto che proprio a lui Innocenzo II offrì in prima battuta la neo costituita cattedra arcivescovile di Genova. Bernardo rifiutò, preferendo “l’umiltà della cocolla allo splendore della mitra”, come scrisse Girolamo Serra nel volume “Storia dell’antica Liguria e di Genova”, ma certamente contribuì a predisporre gli atti pontifici legati a quella nomina e a quelle collegate, tra cui appunto l’elevazione di Brugnato a diocesi. Divenuto egli stesso santo, i brugnatesi non poterono però intitolargli la loro cattedrale, già dedicata, nella bolla stessa di istituzione della diocesi, ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano. Consapevoli però del ruolo e dell’amicizia dimostrati da san Bernardo verso la città della Val di Vara, a lui dedicarono invece l’oratorio posto all’inizio della strada principale del borgo, e in seguito la confraternita. Così, col tempo, la festa liturgica di san Bernardo, il 20 agosto, è divenuta una delle più importanti della città. Lo sarà anche mercoledì prossimo, quando i Vespri e la processione per le vie brugnatesi con l’arca del santo saranno presieduti dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e quindi egli stesso già metropolita della Liguria. Una presenza, la sua, che confermerà quindi ancora una volta il legame storico tra l’antica diocesi brugnatese – oggi unita a quelle della Spezia e di Sarzana in un’unica diocesi, divenuta coincidente con il territorio provinciale – e l’arcidiocesi genovese. Nella lunga storia diocesana, furono molti i genovesi a ricoprire l’incarico di vescovi a Brugnato, ed anche l’ultimo prima dell’unione con Luni-Sarzana avvenuta nel 1820, ovvero il sarzanese cardinale Giuseppe Spina, in precedenza proprio arcivescovo genovese. Mercoledì al mattino ci sarà la Messa solenne delle 11 nell’attuale concattedrale, quindi alle 21 l’accoglienza del cardinale Bagnasco da parte del vescovo Palletti e delle autorità locali, i Vespri e la processione.

L’articolo Brugnato inizia a prepararsi alle celebrazioni per i novecento anni della sua antica diocesi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com