Dodici milioni di italiani in vacanza, Camaiora: “Per analizzare i dati territoriali occorre attendere la fine della stagione”

Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto Ferragosto come periodo per le vacanze. È quanto emerso dal Focus sulle vacanze di Ferragosto degli italiani realizzato dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. A commentare i dati è Sergio Camaiora, presidente di Confcommercio La Spezia, che sottolinea:

“In questi giorni vengono diffusi numerosi dati e proiezioni, ma per avere una reale fotografia della situazione a livello territoriale è fondamentale attendere la conclusione della stagione. Analizzare i numeri settimana per settimana rischia di fornire indicazioni parziali e poco utili. Solo a stagione conclusa, con il coinvolgimento di tutte le categorie e in collaborazione con le istituzioni, sarà possibile avviare un’analisi approfondita e individuare eventuali soluzioni condivise”.

