Donati: “Spezia squadra rognosa e competitiva”

“Lo Spezia? Si tratta di una squadra rognosa, che ha fatto bene negli ultimi anni ed è sempre difficile da affrontare. E’ un gruppo che lo scorso anno ha fatto molto bene ed è quindi giusto aspettarsi una squadra competitiva“. Nella conferenza stampa della vigilia, Massimo Donati, nuovo tecnico della Sampdoria, parte inquadrando l’avversario, il primo della nuova stagione blucerchiata, ancora in serie B malgrado la retrocessione sul campo, ribaltata poi dalle vicende che hanno portato all’uscita di scena del Brescia alla fine della scorsa primavera.

Oltre 18mila abbonati e un entusiasmo ritrovato in casa Samp che non partirà con i favori del pronostico ma sia per blasone che per rosa potrà dire la sua per un campionato di vertice. Donati focalizza il discorso sul lavoro fin qui portato avanti fra ritiro e preparazione a Bogliasco: “I ragazzi corrono nonostante il caldo, hanno voglia di fare, di soffrire, di non fermarsi anche quando c’è stanchezza nelle gambe: questi sono segnali importanti. Non so a che punto siamo, lo diranno le partite ufficiali ma anche le

