Espositori, seminari, interviste, laboratori: a settembre a Sarzana “La Casa in Piazza”

Confartigianato propone rinnovato l’evento “La Casa in Piazza”, la cui prossima edizione è in programma nei giorni 19, 20 e 21 settembre a Sarzana, tra palazzo comunale e Piazza Luni, dove saranno accolti gli espositori legati al settore edilizio e immobiliare.

“Torniamo alle nostre origini. Il settore della casa è per noi strategico e vanta circa 3.000 imprese nelle costruzioni – dichiara in una nota Giuseppe Menchelli, direttore Confartigianato La Spezia -. A queste imprese vogliamo dedicare un evento, dove presentare novità, prodotti e servizi. L’edilizia infatti è da sempre un volano di sviluppo con effetti moltiplicativi sull’economia locale. Ma oltre alla valorizzazione degli espositori presenti, a Confartigianato interessa riavviare il dibattito sulla casa, sul problema abitativo, sulla coesistenza con lo sviluppo turistico e la riqualificazione dei centri storici”.

Ad arricchire la manifestazione, numerosi seminari, interviste a esperti e laboratori riguardanti impiantistica green, design innovativo e sostenibile, scelta dell’immobile e ristrutturazione.

L’evento è organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune di Sarzana, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana, e ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Spezia, dell’Ordine degli Ingegneri della Spezia, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, di Anaci-Associazione Nazionale Amministratori; vedrà inoltre la collaborazione l’Istituto V. Cardarelli della Spezia.

“L’obiettivo è quello di creare un punto di contatto tra i clienti e gli esperti, oltre che offrire una panoramica sulle soluzioni abitative innovative e individuare soluzioni utili ai problemi quotidiani”, concludono da Confartigianato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Eventi Confartigianato, dott.ssa Silvia Orlandini, tel. 0187286669

