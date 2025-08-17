Lettere/ “Rapallo, passeggiata trasformata in refettorio aziendale”

A firma Gian Magliani

Mi è capitato in queste sere di passare un paio di volte in passeggiata a mare a Rapallo all’ora di cena e sono rimasto sbalordito nel vedere quanti e quanti tavolini spuntino magicamente dal nulla e vengano quindi disseminati dai ristoranti in ogni dove, una miriade, di qualsiasi tipo, posizionati dappertutto, ovvero passeggiata, piazze e piazzette, giardini, spiagge, parcheggi, marciapiedi, ecc. Centinaia e centinaia. Ovunque. La passeggiata interna impraticabile quasi senza possibilità di passaggio, la sede stradale per ora libera ma mi aspetto presto di dover passare facendo uno slalom anche lì fra i tavolini. Capisco che il lavoro bisogna prenderlo quando c’è ma un minimo di regole per salvaguardare anche per i Rapallesi un barlume di civico decoro ci dovrebbe essere, almeno per non vedere la nostra passeggiata trasformata in qualcosa di simile ad un grosso caotico refettorio aziendale.

» leggi tutto su www.levantenews.it