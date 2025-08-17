Livree modificate anche al Picco col nuovo logo: la stagione ufficiale è davvero pronta per partire

Da qualche giorno allo stadio “Alberto Picco” è stato portato a termine un intervento di rinnovamento estetico che ha riguardato le livree interne ed esterne della struttura. Sono andate definitivamente in soffitta le vecchie grafiche, caratterizzate dal logo oggetto di contestazioni, sono state rimosse e sostituite con le nuove versioni, in linea con quanto già realizzato nei centri sportivi di Ferdeghini e Follo.

L’operazione ha avuto l’obiettivo di uniformare l’immagine del club in tutti i propri impianti, restituendo al Picco un aspetto più coerente e aggiornato. Le nuove livree, ispirate allo stile già adottato nei due centri di allenamento, contribuiscono a rafforzare l’identità visiva e a creare un ambiente più riconoscibile per squadra, tifosi e visitatori. Ora mancano soltanto gli interventi di brandizzazione sulle due curve: nel retro della Piscina sparirà infatti il logo AsC che non era stato aggiornato, mentre la Ferrovia nei prossimi mesi sarà oggetto di un lavoro di maquillage che porterà ad una riverniciatura totale della parte esterna.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com