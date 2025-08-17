Nettari del territorio, birre artigianali e specialità gastronomiche: torna “Luni Cantine in Festa”

Venerdì 22 e sabato 23 agosto, dalle 18:00 a mezzanotte, il borgo di Ortonovo ospiterà una nuova edizione di “Luni Cantine in Festa”, appuntamento estivo che celebra i sapori, i vini e le tradizioni della Terra della Luna.

Ma andiamo ai protagonisti dell’edizione 2025 della manifestazione. Le cantine Terra della Luna, La Pietra del Focolare, La Sarticola, LVNAE Bosoni, La Felce, Federici – La Baia del Sole e La Carreccia proporranno il Vermentino di Luni, affiancato da altre etichette delle loro produzioni, mentre l’offerta brassicola sarà affidata ai birrifici artigianali Owski e Lupus in Luna. Sul fronte gastronomico, Azienda Agricola L’Annunziata, Pro Loco Ortonovo, La Chicca Gastronomia e l’Associazione Le Ragazze del Borgo proporranno un ricco menù dedicato alla tradizione culinaria locale che proporrà specialità come sgabei farciti, polenta incatenata, salsicce con fagioli, panigacci, ravioli di carne e di ricotta, baccalà marinato, lasagne, mesciua, torte di verdura, melanzane alla parmigiana, verdure ripiene, polpette al sugo, senza dimenticare i dolci tipici come la torta di riso. Il borgo si animerà anche grazie alle attività del paese che resteranno aperte per l’occasione, come l’alimentari COPAC e il Bar del Circolo ACLI di Ortonovo.

Tra le novità di quest’anno, l’allestimento di un punto ristoro dedicato al gluten free, (a cura della Pro Loco Ortonovo), dove sarà possibile gustare piatti tipici come sgabei e ravioli, disponibili appunto anche in versione senza glutine; tutte le preparazioni senza glutine saranno realizzate in una cucina separata.

Per accedere alla manifestazione e al percorso degustativo sarà possibile acquistare la sacchetta personalizzata con calice e 4 token degustazione, direttamente in loco oppure online. Il calice e la sacchetta forniti per il percorso degustativo sono strettamente personali e non possono essere condivisi con altre persone.

Acquisto online: €15, con accesso prioritario e senza fila, tramite il portale Vivaticket al link:

https://www.vivaticket.com/it/tour/luni-cantine-in-festa-2025/4384

Durante l’evento sarà possibile acquistare ulteriori token, del valore di 2 euro ciascuno.

Servizio navetta gratuito attivo per entrambe le giornate, con partenza dalla piazza antistante il Comune di Luni.

Per informazioni: biglietteria@hivegroup.it – www.visitluni.it e pagine social “Luni Cantine in Festa”.

