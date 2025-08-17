Picchiano un 18enne con un tirapugni e poi si danno alla fuga: inseguiti e fermati dalla Polizia Locale di Finale

Finale Ligure. Ponte di Ferragosto da tutto esaurito a Finale Ligure, come in molte altre località delle Riviera di Ponente. A sorvegliare sulla tranquillità di residenti e turisti le donne e gli uomini della Polizia Locale, che per tutto il periodo hanno esteso il loro servizio fino quasi a coprire l’arco delle 24 ore.

Il lungo ponte estivo è iniziato giovedì 14 di buon mattino, con un servizio congiunto insieme agli uomini della Guardia Costiera per rimuovere occupazioni abusive della spiaggia libera durante le ore notturne, con l’obiettivo di occupare il posto per la giornata successiva.

» leggi tutto su www.ivg.it